Сахиль Бабаев: В Азербайджане безработные граждане будут обеспечены пособиями

Общество 7 апреля 2020 17:51 (UTC+04:00)
Сахиль Бабаев: В Азербайджане безработные граждане будут обеспечены пособиями

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечит пособиями граждан оставшихся без работы. Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции посвященной исполнению распоряжения главы государства "О мерах принятых для поддержки занятости и социального обеспечения населения" от 19 марта 2020 года, сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в целях предотвращения распространения коронавируса государство принимает различные превентивные меры, введен особый карантинный режим. Если не соблюдать установленные правила, последствия могут быть плачевными.

Из бюджета по распоряжению Президента выделен один миллиард манатов и разработан план необходимых мероприятий.

Планом охвачены 4 области и 10 сфер, свыше одного миллиона граждан получат соответствующую материальную поддержку.

В качестве наемных работников зарегистрированы 660 человек. Эти лица намеренно не были уволены и не были отправлены в отпуска, предприниматели добросовестно исполняли свои обязанности.

К сожалению, на сегодня нет средств учета неофициально работающих граждан. За последние 2 года к предпринимателям было много обращений, чтобы их сотрудники работали официально, чтобы они выплачивали налоги и пособия.

Многие предприниматели не выполнившие эти требования, сегодня не могут получить поддержку.

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