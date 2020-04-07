Сотрудники Астаринского таможенного поста оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Необходимые шаги, предпринятые государством для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане, и принятые экстренные меры широко поддерживаются общественностью.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, люди из разных слоев общества, государственные и частные структуры, неправительственные организации, предприниматели добровольно перечисляют средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, оказывают помощь малообеспеченным семьям и посещают пожилых людей.

«Таможенники, занимающие с первого дня первые ряды в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, достойно выполняют возложенные на них обязанности по проверке лиц, пересекающих границу, доставке товаров и транспортных средств в пункты назначения»,-отмечается в информации.

Кроме того, таможенники принимают активное участие в различных акциях, проводимых в стране на добровольной основе. В связи с карантинным режимом сотрудники Астаринского таможенного поста Южного территориального Главного таможенного управления посетили малообеспеченные семьи, проживающие на территории района. В целом, таможенники, оказывающие ежедневную продовольственную помощь 57 семьям, провели профилактические беседы с семьями и рекомендовали им оставаться дома.

Жители, в свою очередь, поблагодарили коллектив Государственного таможенного комитета за внимание и заботу о них.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)