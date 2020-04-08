E-PUL и Visa объявили о старте кампании #EvdəQalNağdsızÖdə

Платформа электронных платежей E-PUL и Visa объявили о старте кампании #EvdəQalNağdsızÖdə1. Кампания призвана помочь всем пользователям платформы E-PUL оперативно и безопасно совершать необходимые платежи не выходя из дома, и внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

В рамках кампании c каждой операции, совершенной по карте Visa на платформе E-PUL, 0,25 AZN перечисляется в «Фонд поддержки борьбы с коронавирусом», созданный указом президента Ильхама Алиева. Дополнительные средства с пользователя не удерживаются. Отметим, что в акции могут принять участие как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи. Кампания пройдет в период с 3 апреля по 30 апреля[1].

«В условиях неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 первостепенная задача Visa - обеспечить безопасность и защиту сотрудников и всемерную поддержку партнеров

1 #StayHomeWithoutCash [1] http://blog.e-pul.az/?p=1978&fbclid=IwAR3bjive58FhGbFz2XvYKnP8qFJqM-0eRsob9qIFnAnXcRMMY00egk0rxCY

по всему миру, а также поддержать стабильное функционирование платежной экосистемы для всех ее участников и потребителей по всему миру на неизменно высоком уровне. Мы также осознаем важность незамедлительных шагов, призванных помочь организациям, таким как Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, которые в это непростое время находяться в авангарде борьбы с коронавирусом. Мы надеемся, что наша совместная кампания с E-PUL не только позволит азербайджанцам оставаться дома, при этом имея возможность совершать необходимые операции онлайн, но и внести свой вклад в борьбу с последствиями данной ситуации», - отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

Присоединившись к призыву #EvdəQal, E-PUL ускорил меры, направленные на увеличение безналичных расчетов с целью обеспечения безопасности граждан. Воспользовавшись широкими возможностями платформы E-PUL, потребители могут быстро и безопасно совершать необходимые платежи он-лайн, не покидая свои дома.

Компания "PaySis", являющаяся создателем инновационной платформы E-PUL, была основана в августе 2014 года. E-PUL обеспечивает возможность совершать покупки/оплаты различных коммунальных услуг, стационарной и мобильной связи, интернета, банковских кредитов, онлайн-страхования и др.

Для установки мобильного приложения E-PUL перейдите по нижеуказанным ссылкам: • Web: https://e-pul.az/epay/home • Android: https://play.google.com/store/apps/details?

id=az.epul.technopay.android • IOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4