Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на девятое апреля.

Как сообщили в среду Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Утром туман, ветер умеренный юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 9-12, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 772 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 1-5, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)