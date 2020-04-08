Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом.

Как сообщает в среду Trend, члены Штаба отвечают на вопросы представителей СМИ.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.