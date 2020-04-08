Ибрагим Мамедов: Правила карантина нарушаются даже после введения системы выдачи разрешений
БАКУ/Trend/ - Некоторыми жителями Азербайджана правила особого карантинного режима нарушаются даже после того, как 5 апреля была введена система выдачи разрешений.
Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
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