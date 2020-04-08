Кабмин Азербайджана: Работодателям поручено не вызывать на работу свыше 30 % персонала

БАКУ /Trend/ - Лица, выдающие гражданам поддельные разрешения в Баку, будут наказаны.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, во избежание плотности пассажиров в автобусах следует оставаться дома.

"У соответствующих служб есть достаточное количество действующих и резервных автобусов. Автобусы, перевозящие пассажиров пущены на линии в соответствии с режимом карантина. Помимо этого, выявляются и факты незаконного получения разрешений. Работодателям поручено не вызывать на работу свыше 30 % работников. Однако некоторые организации получают разрешения для своих работников, когда в этом нет надобности. Все это находится под контролем, и в отношении организаций, которые незаконно получают разрешения для отдельных граждан, будут приняты соответствующие меры", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)