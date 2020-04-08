Ограничение междугороднего сообщения не распространяется на перевозку тяжелобольных - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - Ограничение сообщения между Баку и регионами не распространяется на перевозку тяжелобольных.
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, таким больным разрешено ехать в больницы и возвращаться.
"Созданы условия, чтобы онкологические и другие тяжелобольные люди могли оставаться под врачебным контролем. Несмотря на то, что сообщение между Баку и районами приостановлено, по этому вопросу делается исключение", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Микаил Джаббаров: Принятые программы направлены на сохранение рабочих мест и экономической активности (ВИДЕО)
Хикмет Гаджиев: В то время, как весь мир страдает от коронавируса, Армения продолжает свои грязные политические игры
Ограничение междугороднего сообщения не распространяется на перевозку тяжелобольных - Оперативный штаб
Рамин Байрамлы: Если граждане не будут соблюдать карантинный режим, мы обратимся к руководству страны для ужесточения мер
Рамин Байрамлы: Рост числа инфицированных - результат нарушений режима карантина до введения SMS-разрешений
В Азербайджане выявлены 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, 19 человек выздоровели (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Положение об Агентстве аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства"
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности
Ильхам Мамедов: Новые больницы обеспечат надежную защиту здоровья населения Азербайджана от коронавируса
Азербайджан занимает лидирующие позиции среди стран Южного Кавказа и Средней Азии по уровню внедрения интернета
Минэкономики Азербайджана о механизме финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии
Выплата пенсий или месячного пособия инвалидам и лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями будет продолжена
В Сиязане, Шабране, Хачмазе и Гусаре будут обеспечены работой около 700 местных жителей - Госагентство автодорог