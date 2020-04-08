Ограничение междугороднего сообщения не распространяется на перевозку тяжелобольных - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Ограничение сообщения между Баку и регионами не распространяется на перевозку тяжелобольных.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, таким больным разрешено ехать в больницы и возвращаться.

"Созданы условия, чтобы онкологические и другие тяжелобольные люди могли оставаться под врачебным контролем. Несмотря на то, что сообщение между Баку и районами приостановлено, по этому вопросу делается исключение", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)