Рамин Байрамлы: Если граждане не будут соблюдать карантинный режим, мы обратимся к руководству страны для ужесточения мер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Если граждане не будут соблюдать правила особого карантинного режима, то мы обратимся к руководству страны для ужесточения мер.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, если граждане будут проявлять терпение в течение 2-3 недель, они помогут остановить распространение инфекции и вернуться к нормальной жизни.

"Иногда наши граждане не полностью соблюдают карантинный режим, не сознают всю серьезность ситуации. Но следует понимать, что если не будут соблюдаться правила карантина, число зараженных людей будет увеличиваться и возникнут более тяжелые последствия, так как в этом случае увеличивается и число летальных случаев", - отметил он.

Байрамлы добавил, что в настоящее время они продолжают свою деятельность, связанную с коронавирусом, как в направлении лечения и диагностики, так и профилактики. В Азербайджане на сегодняшний день функционируют 15 лабораторий.

"На следующей неделе в Шеки и Сумгайыте будут открыты новые лаборатории. В настоящее время мы производим до 3 тысяч тестов ежедневно. В ближайшее время мы доведем количество тестов до 5 тысяч. В связи с тестами также были разработаны специальные планы по логистике. Как только поступает запрос, врачи едут домой к пациентам и берут анализы. Пациенты остаются дома до получения результатов обследования»,- сказал он.

Байрамлы отметил, что сегодня были проведены более 3 тысяч обследований и выявлены 105 зараженных.