В Азербайджане нет "красных" зон массового инфицирования - Ибрагим Мамедов

БАКУ /Trend/ - Информация о росте числа инфицированных в каком-нибудь определенном регионе не имеет оснований.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в Баку ввиду значительного числа населения количество инфицированных относительно велико.

"Однако в других регионах Азербайджана нет ни одной крупной вспышки заболевания, стоющей упоминания. Случаи инфицирования во всех регионах на одном и том же уровне. Везде где есть погранично-пропускные пункты, действует режим карантина. Однако в Азербайджане нет никаких "красных зон". Такую дезинформацию распространяют некоторые враждебно настроенные против Азербайджана страны", - сказал Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)