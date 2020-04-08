Рамин Байрамлы: Сегодня в Азербайджане на карантине свыше 3-х тысяч граждан (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане имеются больные коронавирусом с возрастом от двух до 89-90 лет.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, состояние одной из больных женщин критическое.

“Женщина также страдает онкологическим заболеванием. В частности отмечу, что онкологические больные, астматики и люди с другими сопутствующими заболеваниями тяжело переносят коронавирус. Большинство находящихся в тяжелом состоянии именно такие больные», - сказал Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в Азербайджане на данный момент на карантине находятся свыше трех тысяч граждан. На прошлой неделе это число было равно четырем тысячам.

Председатель TƏBİB добавил, что находясь на карантине крайне важно соблюдение установленного режима, однако среди инфицированных есть и те, которые нарушают режим.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)