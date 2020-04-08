В Азербайджане зафиксированы случаи инфицирования и среди врачей (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зафиксированы случаи инфицирования и среди врачей

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в больнице, деятельность которой связана с пандемией коронавируса, зафиксирован всего один случай инфицирования. Такие случаи наблюдаются в основном в медучреждениях, которые не заняты борьбой с пандемией.

«В таких больницах латентные носители коронавируса обращаются в связи с другими заболеваниями. Случаи инфицирования наблюдаются, если персонал таких медучреждений, в частности средний медперсонал, относятся к своему делу недостаточно ответственно. По сравнению с развитыми странами мира в Азербайджане не столь велико число инфицированных медработников. В целом медицинские учреждения обеспечены необходимыми средствами защиты», - добавил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)