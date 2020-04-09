Качество воздуха в Баку заметно улучшилось

БАКУ /Trend/ - В целях контроля качества атмосферного воздуха в городе Баку был проведен очередной мониторинг.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной гидрометеорологической службе, по итогам мониторинга, проведенного в первые дни апреля, было установлено, что выбросы загрязняющих газовых смесей в атмосферу на проспектах Нефтяников, Нобеля, Гараева, Гейдара Алиева и в районе дорожной развязки "Украинский круг" находятся в пределах санитарных норм.

Отметим, что в марте 2020 года в результате проведенных на этих территориях мониторингов была зафиксирована повышенная концентрация 4-оксида азота и углекислого газа.

Из-за объявленного в стране карантинного режима, связанного с распространившейся в мире коронавирусной пандемией, в столице значительно снизилась плотность транспорта, ограничена деятельность объектов общественного питания и других предприятий, тем самым минимизировано количество выбрасываемых в атмосферу газовых смесей.

Так, после мер социальной изоляции, применение которых началось 22 марта в Баку, количество выбросов в атмосферу сократилось на 25-30 процентов, а после усиленных изоляционных мер, применяемых с 7 апреля, на 45-50 процентов. Также этому поспособствовали дождливые и ветреные погодные условия в начале апреля.