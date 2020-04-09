Azercell предлагает самые просматриваемые в мире телевизионные каналы посредством приложения NNTV

БАКУ/Trend - Azercell Telekom запустил новое приложение мобильного TV - NNTV. Это приложение позволяет абонентам Azercell с удобством и по выгодным ценам смотреть самые популярные местные и зарубежные каналы в высоком качестве.

Теперь, с приложением NNTV, абоненты Azercell могут смотреть более 200 самых просматриваемых в мире телевизионных каналов. Здесь можно найти каналы на любой вкус. Так, благодаря приложению мобильного TV, абоненты смогут без перебоев смотреть художественные фильмы, музыкальные программы, детские, а также развлекательные каналы в формате HD. Подписавшись же к пакету NNTV «Спорт» у пользователей будет возможность смотреть самые популярные матчи и спортивные соревнования.

Этим технологическим новшеством, позволяющим смотреть телеканалы без каких либо дополнительных устройств, могут воспользоваться как абоненты постоплаты, так и абоненты предоплаты Azercell. Услуга предусмотрена для устройств с операционными системами Android/IOS.

Для обеспечения удобства абонентов им предлагаются 2 вида тарифов – ежедневный и ежемесячный пакеты, а также ежемесячная подписка на пакет Спорт . Отметим, что абоненты, которые впервые подключатся к услуге, получат 7 дней бесплатного доступа, затем услуга будет предоставляться на платной основе.

Ознакомиться с дополнительной информацией об услуге NNTV можно на странице https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/mobiltv/.

Напомним, что принимая во внимание происходящие в мире события, компания Azercell постоянно предлагает пользователям различные кампании и услуги для продуктивного и интересного времяпровождения, и советует оставаться дома ради сохранения своего здоровья и здоровья общества. Так, подключившись к месячному пакету Zvuk, абоненты Azercell могут воспользоваться услугой в сети Azercell без лимита и дополнительной оплаты за интернет. Также, в пользование абонентов Azercell представлено известное во всем мире мобильное приложение по изучению иностранных языков Busuu, позволяющее одновременно изучать 12 языков с 50% скидкой на ежемесячную подписку в период с 24-го марта по 30-е апреля.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".