Эко-волонтеры призывают всех принять участие в акции по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ/Trend - Эко-волонтеры призывают всех принять участие в акции по сдаче крови.

Представители Министерства Экологии и Природных Ресурсов и эко-волонтеры присоединились к акции «Добровольный донор», который запущен в целях оказания помощи людям, страдающим талассемией и гемофилией. Они приняли участие в данной акции, следуя правилам особого карантинного режима, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Эко-волонтеры призывают всех присоединиться к этому благородному делу, чтобы поддержать больных и привлечь внимание общественности к этому вопросу. Национальный центр гематологии и трансфузиологии имеет отделы не только в Баку, но также в Ширване, Ленкоране, Губе, Шеки, Мингячевире, Барде и Гяндже. Вы можете стать участниками этой благотворительной акции, обратившись в эти отделы.

Напомним, что Координационным центром волонтеров Азербайджана и Банком Крови Национального центра гематологии и трансфузиологии дан старт акции «Добровольный донор», имеющей цель оказать помощь людям, страдающим талассемией и гемофилией в Азербайджане.