В Азербайджане доходы заповедников выросли в 15 раз

БАКУ /Trend/ - В результате внедрения системы продажи электронных билетов и финансовой диверсификации доходы заповедников в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом в 15 раз, cообщает Trend со ссылкой на отчет о деятельности Кабинета министров в 2019 году, представленный Милли Меджлису (парламент) Азербайджана.

В отчете отмечается, что предприняты шаги и по обеспечению эффективного управления культурным наследием. В частности, создан Центр управления заповедниками. В целях сокращения расходов госбюджета семь заповедников переданы в подчинение Госагентству туризма ("Атешгях", "Янардаг", "Юхарыбаш", "Лагич", "Баскал", "Хыналыг", "Киш"). В результате внедрения системы продажи электронных билетов и финансовой диверсификации доходы заповедников выросли по сравнению с 2018 годом в 15 раз. В 2019 году из продажи билетов в три заповедника при Центре было получено 1,98 миллиона манатов.

Основную часть средств составили заповедники "Атешгях "(554,2 тысячи манатов), "Янардаг" (569,3 тысячи манатов)," Юхарыбаш " (375,2 тысячи манатов), а также комбинированные билеты (438 тысяч манатов за пять месяцев).

В 2019 году количество посетителей заповедников" Атешгях"," Янардаг" и "Юхарыбаш" составило 489,2 тысячи человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)