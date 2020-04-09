Центр Гейдара Алиева поддержал Россию (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В четверг на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага России, сообщает Trend со ссылкой на Центр.
Отметим, что ежедневно с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.
Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам сильно пострадавшим от распространения COVID-19. До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана и Италии, пострадавших от вируса.
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