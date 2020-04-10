Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку перенесен на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) 9 апреля провел совещание в формате видеоконференции, на котором состоялось обсуждение ряда вопросов, в том числе изменение дат проведения ряда турниров, квалификационных соревнований к Олимпийским играм в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт FIG.

Что касается Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, финальные соревнования которого пришлось приостановить, Исполнительный комитет принял решение, что результаты отборочного этапа должны рассматриваться как итоговые результаты, и очки должны начисляться в соответствии с этими результатами.

Напомним, что финальные соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике должны были пройти 14 и 15 марта. Квалификационные соревнования прошли 12-13 марта.

Чемпионат мира по аэробной гимнастике, который планировалось провести в Баку 14-16 мая 2020 года, перенесен на 2021 год.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте в Баку, как и запланировано, пройдет в 2021 году.

(Автор: Джани Бабаева)