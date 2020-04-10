В Бинагади привлечен к ответственности владелец чайханы, нарушивший режим карантина (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На территории поселка Бинагади была обнаружена чайхана, функционирующая в обход правил особого режима карантина в Азербайджане.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, стало известно, что на территории поселка незаконно эксплуатируется чайхана Buta, принадлежащая жителю столицы Сафалы Рустамову. В ходе осмотра объекта было установлено, что находящиеся там клиенты нарушили специальные правила карантина. Владелец объекта Сафалы Рустамов и клиенты были задержаны и доставлены в 43-е отделение полиции Бинагадинского РУП.

В отношении клиента, нарушившего специальные правила карантина, в отделении полиции было принято постановление по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса Азербайджана об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 100 манатов. Владелец объекта Сафалы Рустамов направил в суд материалы, собранные в отношении него, чтобы дать правовую оценку незаконному действию.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)