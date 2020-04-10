В Азербайджане стартовал республиканский онлайн-конкурс видероликов «Вместе во имя будущего!»

Общество 10 апреля 2020 13:01 (UTC+04:00)
В Азербайджане стартовал республиканский онлайн-конкурс видероликов «Вместе во имя будущего!»

БАКУ/Trend/ - Детско-юношеский центр №2 министерства образования Азербайджана дал старт республиканскому онлайн- конкурсу видеороликов «Вместе во имя будущего!», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Конкурс проводится среди членов кружков детско-юношеских центров развития Баку и других регионов страны.

Конкурс, состоящий из двух этапов, проводится по двум возрастным группам (7-12 и 13-17 лет).

В конкурсе можно участвовать только одним видеороликом по каждой из возрастных групп.

Продолжительность видеоролика должна быть 1-3 минуты, в ней могут участвовать и члены семьи.

Видеоролики с именем и фамилией, возрастом автора, предприятия и района (города), который он представляет, должны быть отправлены 13-26 апреля на e-mail Детско-юношеского центра № 2 ugim-2@mk.edu.az.

Преимущество будет отдано работам, отличающимся оригинальными идеями и мастерством.

Победители будут награждены дипломами и подарками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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