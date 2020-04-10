БТА обнародовало статистку пассажироперевозок в Баку за время карантина

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обнародовало статистку пассажироперевозок в Баку в период особого режима карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшней онлайн пресс-конференции пресс-секретарь БТА Маис Агаев сообщил, что в период режима карантина по семи экспресс-линиям курсируют около 100 автобусов.

"Еще 80 автобусов находятся в резерве. В стране объявлен особый режим карантина. Однако, в утренние и вечерние часы все еще наблюдается плотность потока пассажиров", - сказал Агаев.

Он отметил, что первого апреля были перевезены 614 142 пассажира, второго - 576 504, третьего - 554 652, четвертого - 490 230, пятого - 177 209, шестого - 378 106, седьмого - 394 071, восьмого апреля - 420 705, девятого - 424 051 пассажир.

Пресс-секретарь БТА подчеркнул, что с пятого апреля в пассажироперевозках наблюдается резкое снижение. По его словам, в отличие от обычных дней, в настоящее время перевозка пассажиров осуществляется в соответствии с режимом особого карантина.

"Призываем пассажиров учесть вышеприведенные обстоятельства, и действовать согласно сложившейся ситуации. С учетом важности соблюдения расстояния между людьми в общественных местах, пассажирам следует соблюдать эти требования как на остановках, так и в автобусах", - сказал Агаев.

Он добавил, что согласно анализам Центра интеллектуального управления транспортом, проведенным на 43 улицах и проспектах с первого по девятое апреля, в рамках объявленного особого режима карантина в потоке транспортных средств наблюдается примерно 30-процентное снижение. Агаев отметил, что в согласно статистике, в зарубежных странах этот показатель находится на уровне не менее 60-70 процентов. За последние два дня - восьмого и девятого апреля - в числе транспортных средств наблюдается рост.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)