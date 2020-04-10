Глава TƏBİB провел видеоконференцию с руководителями спецбольниц по борьбе с пандемией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня председатель правления TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Рамин Байрамлы и члены объединения провели видеоконференцию с руководителями специализированных больниц страны по борьбе с пандемией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TƏBİB.

Во время видеоконференции были выслушаны проблемы и предложения руководителей больниц, проеден обмен опытом по лечению тяжелобольных коронавирусом.

Затем руководство TƏBİB дало необходимые поручения и рекомендации.

Было принято решение о регулярном проведении таких встреч.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)