В Азербайджане число поступивших в вузы студентов выросло на 21%

БАКУ/Trend/ - За последние 5 лет число студентов, поступивших в вузы Азербайджана, увеличилось на 21 процент.

Об этом говорится в отчете по итогам деятельности Кабмина в 2019 году, сообщает в пятницу Trend.

В отчете отмечено, что в прошлом году прием по уровню бакалавриата был увеличен на 48,5 тысячи человек (на 6,4% в сравнении с 2018 годом).

Расходы на учебу, приходящиеся на каждого обучающегося вузов и магистратуры НАНА, в среднем, выросли на 30% в результате применения нового механизма финансирования.

В докторантуре была продолжена научно-педагогическая кадровая подготовка, и в прошлом году в докторантуру по программам доктора философии поступили 356, в диссертантуру – 328 человек, по программам доктора наук – 61 в докторантуру, 84 - в диссертантуру.

В 2019-2020 учебном году в Азербайджане число иностранных студентов почти из 90 стран составило более 6 600 (на 21% больше в сравнении с предыдущим годом).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)