Анар Алиев: В связи с обращениями для получения единовременной выплаты никаких проблем нет (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с обращениями для получения единовременной выплаты в размере 190 манатов никаких проблем нет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Напомнив, что обращения принимаются тремя способами, замминистра добавил, что для решения вопросов по выплатам и самозанятости населения все местные центры занятости перешли на усиленный режим работы.

«Люди, которые не имеют доступ к интернету, могут зарегистрироваться, позвонив на «горячую линию» центров. В то же время на портале e-sosial.az функционирует крайне удобная служба регистрации. Помимо этого, можно обратиться, пройдя регистрацию в разделе «электронная регистрация» портала Электронное правительство», - сказал Алиев.

Он отметил, что обращения рассматриваются в автоматическом режиме.

«Хочу уверить население, что будет рассмотрено каждое обращение, и приняты меры по выплате этих средств каждому гражданину, который действительно имеет на это право», - сказал Анар Алиев.

Замминистра также назвал причину, по которой сумма единовременной выплаты была определена в размере 190 манатов.

«В Азербайджане принят закон «О прожиточном минимуме». Данный минимум ежегодно утверждается Милли Меджлисом (парламент) по демографическим группам. На 2020 года размер прожиточного минимума в Азербайджане определен в размере 190 манатов.

Невозможно обеспечить занятость безработных лиц в сложившейся ситуации. Этот шаг предпринимается именно для социальной защиты таких лиц. Если люди будут сидеть дома, то у них не будет расходов, кроме как коммунальных и продовольственных. Данное решение принято для социальной защиты безработных лиц, которые находятся дома», - подчеркнул Анар Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)