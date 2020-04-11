Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО)

Общество 11 апреля 2020 13:36 (UTC+04:00)
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В сфере общественного транспорта продолжается проведение соответствующих мер в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили Trend в субботу в Бакинском транспортном агентстве.

Так, агентство рекомендует устанавливать перегородки между сиденьем водителя и задним сиденьем для снижения риска заражения, как самого водителя, так и пассажиров такси.

"Некоторые транспортные компании уже устанавливают соответствующие перегородки в автомобилях такси с учетом этих рекомендаций. Кроме того, на передней двери автомобиля такси размещены уведомления рекомендательного характера для пассажиров, чтобы они садились на заднее сиденье. Учитывая важность этих мер в нынешней ситуации, мы приглашаем и других лиц, занимающихся деятельностью такси, присоединиться к данной инициативе", - сказали в БТА.

Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Image
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Image
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Image
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Image
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинское транспортное агентство дало рекомендации службам такси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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