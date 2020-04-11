Кабмин: Ужесточение карантина становится насущной необходимостью (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ужесточение карантина становится требованием времени.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал пресс-секретарь Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что в результате мер, принятых Оперативным штабом после анализа сложившейся ситуации, случаи инфицирования и смертей ниже, чем в других странах. Усилиями врачей удается спасать больных.

«Хотя иногда наблюдается снижение таких случаев, последующий рост превышает предыдущий показатель. Число случаев инфицирования также превышает количество излечившихся. Данная тенденция требует, чтобы были предприняты новые превентивные шаги.

И врачи говорят, что самоизоляция крайне важна для пресечения случаев инфицирования. Однако наблюдения и факты показывают, что граждане не соблюдают крайне важное требование в связи с самоизоляцией. Тенденция в данном направлении весьма неудовлетворительная.

Например, восьмого апреля в течение суток было зафиксировано 3 073 случая нарушения режима особого карантина. Десятого апреля этот показатель увеличился до 3 112. Сегодня, 11 апреля в течение суток число нарушений режима особого карантина достигло 3 810. В 27 случаях был осуществлен административный арест, а по одному факту возбуждено уголовное дело. Это показывает, что необходимо ужесточение ограничений. Помимо этого, аннулированы разрешения на передвижение 47 тысяч лиц, полученные посредством обращения на портале icazə-e-gov.az.

До сегодняшнего дня правительство избегало жестких мер по ограничению. Потому что была уверенность в том, что граждане, проявляя сознательность будут соблюдать правила карантинного режима, соблюдать самоизоляцию и без жестких мер. Однако сегодняшняя картина показывает, что дальнейшее ужесточение правил изоляции становится необходимостью», - сказал Ибрагим Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)