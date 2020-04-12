Завтра в Баку ожидается туман

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, морось, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 7-10, днем - 12-15, в Баку ночью - 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм ртутного столба до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных территориях снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, западный ветер ночью и утром усилится.

Ночью - 3-8, днем - 13-18 тепла, в горах ночью - 0-5 мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

Завтра слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеозависимых людей.