В Азербайджане выявлены 40 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 50 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев случая инфицирования коронавирусом (COVID-19), излечились 50 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлены 1 098 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 250 человек вылечились, 11 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 37 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период было проведено 66 677 тестов.