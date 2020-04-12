Haber Global: Азербайджан как модель успеха в борьбе с коронавирусом

БАКУ Trend/ - Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о работе, проделанной в Азербайджане по борьбе с коронавирусом (COVID-19), сообщает Trend.

Работа правительства Азербайджана, проделанная в рамках мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса нового типа, продемонстрирована в сюжете в качестве примера другим странам как модель успеха.