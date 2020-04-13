Сведения о гражданах, которым полагается единовременная выплата, размещаются на сайте "Азерпочт"

БАКУ/Trend/ - ООО "Азерпочт" начало выдавать единовременную материальную помощь безработным в размере 190 манатов, сообщили Trend в ООО.

По данным источника, информация о гражданах, которым полагается единовременная выплата, будет размещаться на портале "Азерпочт" в соответствии со списком министерства труда и социальной защиты населения. Сведения регулярно обновляются.

Информацию можно получить, перейдя в раздел birdəfəlik ödəmənin verilməsi haqqinda məlumat, введя персональный идентификационный номер или серию и номер удостоверения личности.

Напомним, что выплаты осуществляются ежедневно. Начиная с 9 апреля, со стороны министерства обеспечен перевод денежных средств для 55 тысяч лиц.

Отметим, что граждане, которым полагается единовременная выплата, получат соответствующее уведомление на номер мобильного телефона, указанный при обращении. После получения такого уведомления, безработные могут обратиться в почтовое отделение, представив удостоверение личности и получить причитающуюся им выплату.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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