В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 1500 водителей
БАКУ /Trend/ - За нарушение режима карантина в период с 00:00 12 апреля по 00:00 13 апреля в Азербайджане к административной ответственности по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях были привлечены 1503 участника дорожного движения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.
Как отмечается, в целом с 1 апреля по сегодняшний день за нарушение режима карантина к административной ответственности на территории страны были привлечены 16 483 участника дорожного движения.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Афет Гасанова: Реформы Азербайджана в системе здравоохранения играют важную роль в борьбе с коронавирусом
Тамам Джафарова: Саммит Тюркского совета показал солидарность и силу государств и народов в трудные дни
Глава представительства MasterCard о безналичных платежах, финансовых технологиях и преимуществах цифровой экономики в Азербайджане
Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за проекцию флага страны на здании Центра Гейдара Алиева
Джаваншир Фейзиев: Азербайджан с первых дней стал тесно сотрудничать в борьбе с пандемией со Всемирной организацией здравоохранения