Названо число обратившихся за психологической помощью в период карантина
БАКУ /Trend/ - С 6 по 10 апреля в службу "146-3" министерства образования поступили 250 звонков.
Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, тема обращений в основном была связана с тревогой, связанной с повышенным риском заражения коронавирусом пожилых людей, изоляцией подростков и студентов от привычных повседневных условий жизни, гиперактивностью школьников младшего возраста, которые сейчас остаются дома в связи с карантином, беспокойством абитуриентов в связи со вступительными экзаменами.
Согласно данным, обратившимся была оказана психологическая поддержка и даны рекомендации.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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