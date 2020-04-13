В Азербайджане безработные родители, проживающие с детьми, тоже могут получать финансовую помощь – госслужба занятости (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане безработные родители, проживающие совместно с детьми, тоже могут обращаться для получения единовременной выплаты в размере190 манатов, потому, что если у супружеской пары есть родители, то они считаются отдельной семьей.

Об этом в понедельник сказал Trend замначальника Госслужбы занятости министерства труда и социальной защиты населения Джамаледдин Гулиев.

По его словам, под понятием «семья» подразумевается муж, жена и их несовершеннолетние дети. Точно так же отдельной семьей являются проживающие с ними родители, которые могут обратиться за помощью, если они не работают.

Гулиев еще раз напомнил, что единовременная выплата выдается только семьям, не имеющим никакого дохода, и не получающим никаких финансовых средств от государства.

Он отметил, что отдельные лица, желающие поучить единовременную выплату в размере 190 манатов, обращаются в Службу, утверждая, что Центры занятости не отвечают на звонки: «Это не так. Центры занятости отвечают на все звонки, просто обращений очень много, и телефоны могут быть заняты. Поэтому просьба к гражданам звонить настойчиво».

Гулиев также добавил, что в связи с загруженностью системы несколько дней назад обращения принимались по составленному графику, но этого ограничения уже нет. Каждый может обращаться как онлайн, так и придя в Центр. Учет всех безработных лиц, желающих получить единовременную выплату, проводится Центрами занятости всех районов. Они также могут зарегистрироваться и обратиться на сайте e-sosial.gov.az

Напомним, что в связи с особым карантинным режимом в период пандемии коронавируса в Азербайджане лицам, зарегистрированным в качестве безработных, выдается единовременная выплата в размере190 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)