Главный инфекционист Азербайджана вновь призвал людей соблюдать требования карантинного режима

Общество 13 апреля 2020 14:28 (UTC+04:00)
Главный инфекционист Азербайджана вновь призвал людей соблюдать требования карантинного режима

БАКУ /Trend/ - По сравнению с другими странами смертность из-за коронавируса в Азербайджане низкая, сказал в понедельник Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, в развитых странах число фактов заражения и летальных исходов значительно выше.

"Смертность из-за коронавируса в Азербайджане приблизительно равна одному проценту, что является крайне низким показателем. Согласно подсчетам, вероятность летального исхода в тяжелых случаях равна 20 процентам", - сказал Исаев.

Он призвал людей быть ответственными, соблюдать требования режима карантина. По словам главного инфекциониста, такой подход, как "эта инфекция не затронет меня" в корне неправильный.

"К сожалению, некоторые лица нарушают режим карантина. Однако люди должны знать, что нарушители создают опасность для своих близких", - добавил Джалал Исаев.

Напомним, что согласно информации на 12 апреля, в стране выявлены 1 098 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 250 человек вылечились, 11 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 37 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период были проведены 66 677 тестов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Растет товарооборот Турции с Кыргызстаном
Растет товарооборот Турции с Кыргызстаном
В Кыргызстане выявлены 42 новых случая COVID-19
В Кыргызстане выявлены 42 новых случая COVID-19
Кыргызстан сократил импорт цемента из Турции
Кыргызстан сократил импорт цемента из Турции
Loading Bars
Лента новостей
Число выявляемых за день заразившихся в Испании уменьшилось до минимума Европа 14:46
Госконцерн Туркменистана объявляет открытый тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 14:42
Названы самые популярные имена, данные новорожденным в Азербайджане Общество 14:42
Посольство Турции прокомментировало информацию о "гуманитарной медицинской помощи Армении" Политика 14:35
Россия увеличивает импорт цемента из Турции Турция 14:32
В поселке Гобу и жилом массиве «Нубар» будут перебои в электроснабжении Общество 14:30
Дмитрий Песков: Нового разговора лидеров РФ, США и Саудовской Аравии в планах на неделю пока нет Россия 14:30
ЕС выдал патент на дизайн турецкого электромобиля Турция 14:28
Главный инфекционист Азербайджана вновь призвал людей соблюдать требования карантинного режима Общество 14:28
S&P оценивает тенденцию развития отраслевого риска в банковском секторе Грузии Бизнес 14:27
Названо количество сделок по покупке жилья в Казахстане Бизнес 14:25
Коронавирус наносит ущерб на мировые продажи электромобилей Транспорт 14:25
Число скончавшихся от коронавируса в Иране превысило 4,5 тыс. человек Общество 14:23
S&P пересмотрели тенденцию развития экономического риска в Грузии с «позитивной» на «стабильную» Бизнес 14:23
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 6-9 апреля Энергетика 14:22
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 14:17
Адиль Алиев: Активность Азербайджана в развитии сотрудничества между тюркоязычными государствами неоспорима Политика 14:17
ОАО "Азерсу" предоставляет новую услугу (ВИДЕО) Экономика 14:15
Президент Ильхам Алиев наградил Фаига Гасанова орденом «Шараф» Политика 14:12
Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке Энергетика 14:11
Сотрудник Еврокомиссии умер от болезни, вызванной коронавирусом Европа 14:09
Fitch дал прогноз касательно экономики и банковского сектора Грузии Бизнес 14:08
В Узбекистане увеличивается число предприятий и организаций Бизнес 14:06
Обнародован объем перевалки грузов из Германии через порты Турции за январь-март 2020 год Турция 14:02
В Азербайджане увеличилось число трудовых договоров Общество 14:01
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 13:58
Какую сельхозпродукцию можно и нельзя вывозить из Казахстана? Бизнес 13:57
Проведение саммита Тюркского совета по инициативе Азербайджана подтверждает серьезный подход страны к борьбе с пандемией - узбекский эксперт Политика 13:53
Обнародованы показатели SOCAR по экспорту газа по итогам минувшего года Энергетика 13:52
Азербайджанское предприятие о производственных планах в текущем году Бизнес 13:51
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 13:39
В период карантина в Азербайджане произошли изменения в одной из сфер обслуживания Общество 13:38
Еще 56 человек в Азербайджане привлечены к ответственности за нарушения в рамках СМС-разрешений (ВИДЕО) Общество 13:35
Зачем народному артисту грабить банк? EMIN и JONY - один и тот же человек с разницей в 15 лет (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 13:26
В Азербайджане оказана финподдержка 5752 предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса Финансы 13:26
Великобритания закупает в Туркменистане автобензин Энергетика 13:20
В Азербайджане вырос объем продаж молочной продукции Бизнес 13:19
Данные по субсидированию аграрного сектора в Азербайджане Финансы 13:19
АБР делает прогноз по экономическим показателям Грузии в 2020-2021 годах Бизнес 13:18
Предложения Чингиза Фарзалиева в формате 24/7: Гиподинамию преодолеваю "домашней прогулкой" Интервью 13:10
В России создали экспресс-тест на коронавирус с ускоренной подготовкой образцов Россия 13:08
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Беларусь Узбекистан 13:05
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла Общество 13:03
В Азербайджане безработные родители, проживающие с детьми, тоже могут получать финансовую помощь – госслужба занятости Общество 13:03
Минэнергетики высоко оценивает решение министров стран ОПЕК+ Энергетика 13:02
Расскажи историю любимого ковра из своего дома – оригниальный проект в Азербайджане Культура 12:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Огузе Политика 12:54
В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых Экономика 12:48
Страховая компания "Qala Həyat Sığorta" представила новый продукт Экономика 12:36
Туркменистан развивает сотрудничество с международными организациями Туркменистан 12:34
В Азербайджане пресечена контрабанда наркотиков на границе с Ираном (ФОТО) Происшествия 12:30
Производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось Бизнес 12:27
Оглашена статистика обращений граждан в минтруда Азербайджана ИКТ 12:22
Центробанк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 12:21
В Астаре арестован человек, распространявший ложную информацию в связи с коронавирусом Происшествия 12:18
Акции Saudi Aramco дешевеют после сделки ОПЕК+ по сокращению добычи Арабские страны 12:11
Казахстанское "Мангистауэнергомунай" закупит фильтры Тендеры 12:11
Глава МИД Италии сравнил последствия пандемии в мире с уроном от войны Европа 12:07
В Азербайджане туристические гиды получат финансовую помощь от государства Туризм 12:06
Азербайджанцы стали Послами Победы Социум 12:05
На учебном водолазном полигоне ВМС Азербайджана проводится подготовка (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:04
Афет Гасанова: Реформы Азербайджана в системе здравоохранения играют важную роль в борьбе с коронавирусом Политика 12:01
Названо число обратившихся за психологической помощью в период карантина Общество 12:00
Арест бывших глав ИВ двух районов Азербайджана продлен Происшествия 11:53
Приоритетом для правительства Азербайджана является безопасность граждан - казахстанский эксперт Политика 11:51
Тамам Джафарова: Саммит Тюркского совета показал солидарность и силу государств и народов в трудные дни Политика 11:51
В Японии крепкие алкогольные напитки официально признали дезинфицирующим средством Другие страны 11:34
«Узбекнефтегаз» продолжает снижать стоимость бензина в стране Энергетика 11:28
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1039 Армения 11:14
Число больных коронавирусом в Грузии увеличилось Грузия 11:13
Власти Китая разрешили начать клинические испытания второй вакцины от коронавируса Другие страны 11:08
Иран сокращает импорт цемента из Турции Турция 10:55
Растет товарооборот Турции с Кыргызстаном Турция 10:55
Китай сокращает импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:52
Fitch опубликовал экономический прогноз по Узбекистану Финансы 10:51
В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 1500 водителей Общество 10:51
Минздрав Турции объявил тендер Турция 10:50
В ВОЗ призвали учесть уроки эпидемии Эболы в ДР Конго при борьбе с коронавирусом Европа 10:49
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:45
В Турции в январе-марте сократились авиаперевозки пассажиров В мире 10:30
Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+ Энергетика 10:24
Амнистия старых и больных вогнала в истерику радикалов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:22
В марте Турция сократила экспорт цитрусовых в Россию Турция 10:17
В марте Турция увеличила экспорт цитрусовых в Грузию Турция 10:16
TPAO отказано в проведении разведки нефти и газа в турецкой провинции Турция 10:13
Сведения о гражданах, которым полагается единовременная выплата, размещаются на сайте "Азерпочт" Общество 10:12
Россия увеличила выпуск антисептиков в шесть раз Россия 10:09
Турция сократила экспорт готовой одежды Турция 10:03
Обсуждено сотрудничество между Туркменистаном и МВФ Финансы 10:02
В Азербайджане вводится мораторий на рыбную ловлю Общество 09:57
Число больных коронавирусом в Узбекистане превысило 800 Узбекистан 09:57
Шесть флейтистов на карантине - "Аразбары" в новом звучании (ВИДЕО) Культура 09:56
Решение о сокращении объемов производства нефти примут регионы Канады Другие страны 09:52
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 апреля Финансы 09:35
В ФИФА заявили, что трансферный рынок не будет открыт 1 июля Спорт 08:53
Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический роман В мире 08:46
В Кыргызстане выявлены 42 новых случая COVID-19 Кыргызстан 08:31
Глава представительства MasterCard о безналичных платежах, финансовых технологиях и преимуществах цифровой экономики в Азербайджане Финансы 08:15
Десять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Казахстане Казахстан 08:13
Все новости