Названы самые популярные имена, данные новорожденным в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Названы самые популярные имена, которые выбрали родители для своих новорожденных детей в Азербайджане.

Как сообщили в понедельник Trend в минюсте, в 2020 году новорожденных мальчиков чаще называли Юсифом, Али, Гусейном, Омаром, Угуром, Магомедом, Мурадом, Айханом, Тунаром и Ибрагимом. Самые популярные женские имена - Захра, Нурай, Зейнаб, Марьям, Айлин, Фатима, Мяляк, Дениз, Аян и Медина.

В пятерку самых распространенных мужских имен вошли Юсиф, Али, Гусейн, Омар и Угур, женских - Захра, Нурай, Зейнаб, Марьям, Айлин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)