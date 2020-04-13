Названы самые популярные имена, данные новорожденным в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - Названы самые популярные имена, которые выбрали родители для своих новорожденных детей в Азербайджане.
Как сообщили в понедельник Trend в минюсте, в 2020 году новорожденных мальчиков чаще называли Юсифом, Али, Гусейном, Омаром, Угуром, Магомедом, Мурадом, Айханом, Тунаром и Ибрагимом. Самые популярные женские имена - Захра, Нурай, Зейнаб, Марьям, Айлин, Фатима, Мяляк, Дениз, Аян и Медина.
В пятерку самых распространенных мужских имен вошли Юсиф, Али, Гусейн, Омар и Угур, женских - Захра, Нурай, Зейнаб, Марьям, Айлин.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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