В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию

БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков, запланированных на 14 апреля в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB при организации министерства образования учащиеся могут смотреть программу "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы среднего профессионального образования.

Те, кто не успел посмотреть выпуск программы "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице ведомства в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)