Центральный аппарат Государственного таможенного комитета оказал помощь малоимущим семьям
БАКУ/Trend/ - Таможенники, занявшие передовые позиции в начала борьбы с распространением коронавирусной инфекции, достойно выполняют возложенные на них обязанности по проверке лиц, пересекающих границу, доставке товаров и транспортных средств в пункты назначения.
Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Согласно данным, с этой целью центральный аппарат Государственного таможенного комитета также внес очередной вклад в дело помощи малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет.
Как отмечается в сообщении, таможенники оказали продовольственную помощь более чем 70 семьям. Им ежедневно выдавались пакеты с продуктами питания, проводились профилактические беседы с семьями иразъяснялась необходимость оставаться дома.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)