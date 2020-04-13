Центральный аппарат Государственного таможенного комитета оказал помощь малоимущим семьям

БАКУ/Trend/ - Таможенники, занявшие передовые позиции в начала борьбы с распространением коронавирусной инфекции, достойно выполняют возложенные на них обязанности по проверке лиц, пересекающих границу, доставке товаров и транспортных средств в пункты назначения.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, с этой целью центральный аппарат Государственного таможенного комитета также внес очередной вклад в дело помощи малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет.

Как отмечается в сообщении, таможенники оказали продовольственную помощь более чем 70 семьям. Им ежедневно выдавались пакеты с продуктами питания, проводились профилактические беседы с семьями иразъяснялась необходимость оставаться дома.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)