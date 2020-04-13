В Азербайджане в связи с режимом карантина продолжаются мониторинги в пунктах продажи продуктов питания (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с особым режимом карантина, введенным в Азербайджане в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) продолжают мониторинги в пунктах продажи продуктов питания.

Как сообщили в понедельник Trend в АПБ, в ходе мониторингов сотрудники агентства проверяют в субъектах предпринимательства продовольственной отрасли соблюдение требований особого режима карантина, а также методических указаний, подготовленных Агентством в данной сфере. Очередной такой мониторинг был проведен в Сумгайыте. В ходе мероприятий предпринимателям были даны рекомендации в связи с содержанием в особых условиях продуктов питания, употребляемых без термальной обработки и очистки. В пунктах продажи продуктов питания были установлены подготовленные Агентством печатные материалы просветительского характера.

Отметим, что до этого Агентство подготовило и официально представило субъектам предпринимательства данной сферы несколько методических указаний. В рамках просветительских мер в пунктах продажи продуктов питания во всех регионах республики, а также в Баку, Агентство выпустило печатные материалы.

Агентство вновь призывает граждан соблюдать требования особого режима, введенного в пунктах продажи продуктов питания в связи с коронавирусом, а также правила, отраженные в методических указаниях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)