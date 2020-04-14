В Азербайджане за сутки к ответственности за нарушение карантина привлечены более 2 тыс. участников дорожного движения

БАКУ /Trend/ - За нарушение особого карантинного режима, установленного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 часов 13 апреля по 00:00 часов 14 апреля к административной ответственности по ст. 211 Кодекса об административных проступках были привлечены 2204 участника дорожного движения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Всего с 1 апреля этого года по сегодняшний день в целом по республике к административной ответственности за нарушение карантинного режима были привлечены 18 687 участников дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова)