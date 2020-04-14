Работающие в Турции азербайджанские врачи приедут помогать коллегам

БАКУ/Trend/ - Работающие в Турции азербайджанские врачи будут помогать коллегам в клиниках, выделенных в Азербайджане для лечения и диагностики коронавирусной инфекции, сказала во вторник Trend председатель правления Кружка азербайджанских врачей, врач городской больницы Анкары, кардиохирург Фарид Гасымзаде.

По его словам, врачи приезжают в Азербайджан в рамках проекта, совместно реализуемого азербайджанским представительством ВОЗ, турецкой клиникой Ege Üniversitesi и Кружком азербайджанских врачей.

Проект нацелен на то, чтобы азербайджанские врачи, работающие в Турции, оказали поддержку азербайджанским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Гасымзаде отметил, что для участия в проекте обратились свыше 60 азербайджанских врачей, на данный момент получающих медицинское образование и работающих в Турции.

Кардиохирург подчеркнул, что принято решение об отборе и отправке в Азербайджан 19 азербайджанских врачей по специальностям, в которых ощущается необходимость. Это врачи по внутренним болезням, анестезиологи, пульмонологи, инфекционисты.

Он также добавил, что эти врачи участвовали в 10-дневных тренингах в клинике Ege Üniversitesi по протоколам ВОЗ по борьбе с пандемией: «Они будут помогать коллегам, работающим в Азербайджане, применять самые современные протоколы для лечения больных».

Отметим, что Кружок азербайджанских врачей был создан в 2014 году работающими в Турции азербайджанскими врачами и студентами, получающими медицинское образование в этой стране.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)