Совет печати Азербайджана представил Оперативному штабу список фрилансеров, допущенных к свободному передвижению

БАКУ/Trend/ - По итогам обсуждений, проведенных между Советом печати Азербайджана и Оперативным штабом при Кабинете министров, было достигнуто соглашение о выдаче разрешений на свободное передвижение журналистов, не имеющих трудовой договор и работающих на основании служебного контракта как фрилансер. Список СМИ и журналистов, обратившихся в связи с этим в Совет, представлен Оперативному штабу.

Как сообщили во вторник Trend в Совете печати, среди сфер деятельности, субъектам которых Оперативный штаб разрешил функционировать в период особого режима карантина есть и СМИ.

В Совете добавили, что параллельно поступает информация о злоупотреблениях в данном направлении. Мониторинговая группа МВД держит такую ситуацию под пристальным контролем.

"В то же время есть такие журналисты, которые сталкиваются с проблемами из-за того, что работают без трудового договора. Совет печати - сторонник того, чтобы учитывались и эти случаи, и достигнутое с Оперативным штабом соглашение является показателем этого.

Совет печати вновь сообщает, что передвижение представителей СМИ разрешено ввиду необходимости журналистской деятельности для общества. Однако это не означает, что свобода на передвижение должна восприниматься как полное отсутствие ограничений. В целом есть определенные требования и рекомендации, которые обязательно нужно соблюдать в период особого режима карантина. Если есть возможность, то журналисты должны продолжить свою деятельность, оставаясь дома. Руководителям СМИ рекомендуется с пониманием отнестись к вопросу. Следует учитывать, что контакты между людьми на улице повышают риск распространения инфекции", - сказали в Совете печати.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)