Минобразования Азербайджана: Некоторым студентам будет возвращена плата за обучение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана студентам из семей, относящихся к уязвимым группам населения, будет возвращена плата за обучение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербадйжана Идрис Исаев.

По его словам, это очередной гуманный шаг государства.

«Есть такие студенты, которые относятся к социально уязвимой группе, но уже оплатили в апреле часть платы за обучение. Справедливый подход заключается в том, что независимо от того оплатил ли студент эту сумму или нет, государство выплатит ее. Уже оплаченные студентами средства могут быть заменены и учтены учебным заведением в качестве платы за обучение в следующем семестре», - сказал Исаев.

Он отметил, что плата за обучение студентов, которые заканчивают обучение, также будет возвращена.

«Может быть и так, что студент учится на четвертом курсе и уже внес эти средства. Средства в полном размере будут возвращены и таким студентам. Доходы семей этих студентов не позволяют сделать оплату за обучение. Они берут кредит или же занимают деньги у родственников, знакомых, чтобы внести эту плату. Гуманный подход государства заключается в том, что эта сумма компенсируется независимо от того оплатил ли студент эту сумму или нет», - сказал Идрис Исаев.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров в связи с коронавирусом плата за обучение студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, будет погашаться за счет госбюджета. По весеннему семестру учебного года 2019-2020 в электронном порядке будут оплачены 50 процентов расходов на плату за обучение, остальные 50 процентов будут оплачены по осеннему семестру 2020-2021 учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)