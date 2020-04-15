В Баку увеличено число экспресс-автобусов

БАКУ /Trend/ - Для правильного управления растущим пассажиропотоком и своевременной перевозки пассажиров увеличено число автобусов, курсирующих по экспресс-маршрутам, сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Как говорится в сообщении БТА, за два дня этой недели регулярно работающими и экспресс-автобусами были перевезены 485 742 пассажира: "14 апреля были перевезены 478 679 человек. Это на 23 процента больше, чем в предыдущие дни. Поэтому число автобусов экспресс-маршрутов увеличено".

Отметим, что в основном большой пассажиропоток наблюдается в 7- 9 часов утра. Главная задача организации пассажироперевозок в режиме особого карантина - это удобное и непрерывное пользование общественным транспортом гражданами, работающими в стратегически важных сферах страны для обеспечения жизнедеятельности населения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)