Azeristiliktechizat продлило отопительный сезон в стране на 10 дней (версия 2)

Общество 15 апреля 2020 11:42 (UTC+04:00)
Azeristiliktechizat продлило отопительный сезон в стране на 10 дней (версия 2)

Первая версия в 11:23

БАКУ/Trend/ - ОАО Azeristiliktechizat продлило отопительный сезон в Азербайджане на 10 дней.

Как сообщили Trend в организации, в связи с пандемией коронавируса, распространяющейся по всему миру, осуществляются широкомасштабные превентивные и профилактические меры, в том числе для защиты здоровья, социального-экономического положения населения.

В результате поэтапного введения ограничительного режима в рамках хорошо продуманной стратегии руководство страны и соответствующих органов ситуация в стране находится под полным контролем, а темпы распространения пандемии коронавируса были снижены.

"Предпринятые шаги направлены в первую очередь на защиту здоровья людей, а также на обеспечение экономической устойчивости и поддержку малообеспеченных семей и субъектов предпринимательства, оказавшихся в трудной ситуации в связи с режимом карантина",- отмечается в организации.

Один из важных вопросов в рамках социальной изоляции в период особого режима карантина заключается в обеспечении их необходимыми коммунальными услугами.

Согласно данным, в связи с этим, учитывая поручения и рекомендации Президента Азербайджана, согласно распоряжению Кабинета министров министерству энергетики страны и ОАО Azəristiliktəchizat поручено проанализировать данные министерства экологии и природных ресурсов о прогнозе погоды и подготовить предложения по срокам отопительного сезона, в связи с чем провести соответствующие исследования и представить в Кабмин необходимую информацию.

"По поручению премьер-министра Азербайджана было принято решение продлить отопительный сезон на территории страны до 25 апреля",- сказали в организации.

В связи с продолжением отопительного сезона на территории страны до 25 апреля ОАО Azəristiliktəchizat были приняты все необходимые меры и обеспечен непрерывный и бесперебойный режим работы систем теплоснабжения, продолжение теплоснабжения жилых зданий и значимых социальных объектов.

В настоящее время осуществляется отопление и горячее водоснабжение в стране, управленческий персонал и специалисты организации осуществляют дежурство, а рабочие параметры котельных и тепловых пунктов контролируются дистанционно через Центральную диспетчерскую службу.

Call-центр № 956 ОАО Azeristiliktechizat продолжает работать в усиленном режиме, и наши граждане могут задавать свои вопросы посредство центра, телефона, электронной почты и официальной страницы компании в Facebook.

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