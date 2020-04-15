Гран-при Азербайджана "Формулы-1" может быть проведен в сентябре

БАКУ/Trend/ - В текущем сезоне "Формулы-1" могут быть проведены от 8 до 19 гонок в рамках плана чрезвычайных ситуаций, передает в среду Trend со ссылкой на немецкое издание Auto-Motor Sport.

Согласно информации, план был разработан спортивным директором "Формулы-1" Россом Брауном, но он является лишь возможным развитием событий, так как ситуация по коронавирусу постоянно меняется.

На данный момент открытие сезона планируется 28 июня во Франции, но только потому, что это единственная гонка, которая еще не была перенесена. Согласно оптимистичному плану развития событий, в сезоне 2020 года скорее всего будут проведены 15 гонок.

Так, по мнению организаторов, наиболее вероятно, что сезон стартует в июле и скорее всего в Европе. Выбор стоит между Австрией, Англией и Францией. В августе запланированы еще три Гран-при в Венгрии, Нидерландах, Бельгии или Италии. Однако Нидерланды заявили, что проведение соревнования без болельщиков не представляется возможным.

После Европы проведение "Формулы-1" планируется в Азии. В сентябре возможна организация Гран-при в Сингапуре, России и Азербайджане. В октябре может быть проведен Гран-при в Японии, Вьетнаме и Китае. В ноябре рассматривается проведение гонок в США, Мексике и Бразилии. Завершится сезон в декабре Гран-при в Бахрейне и Абу-даби. По мнению организаторов, скорее всего сезон 2020 года будет завершен до наступления католического рождества.

Напомним, в марте 2020 года операционная компания Baku City Circuit (BCC) приняла решение о переносе Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который должен был пройти 5-7 июня 2020 года.