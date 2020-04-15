В Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным ветром, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-11, днем - 15-18, в Баку ночью - 8-10, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером местами ожидается дождь, в отдельных местах ливни, на горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 5-9, днем - 19-24 градуса тепла, в горах ночью от 0 до 5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)