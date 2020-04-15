В Азербайджане выявлены еще 56 случаев инфицирования коронавирусом, 53 человека вылечились - Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 56 случаев инфицирования коронавирусом, излечились и выписан домой 53 человека.
Как сообщили в среду Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, на сегодняшний день в стране выявлено 1253 случая инфицирования коронавирусом, из них излечились 404, скончались 13 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 836 лиц, при этом состояние 24 оценивается как тяжелое, 27 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 75 397 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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