Рамин Байрамлы: Коронавирусом, в основном, активно заражаются люди в возрасте от 30 до 60 лет

БАКУ /Trend/ - Коронавирусом, в основном, активно заражаются лица в возрасте 30 - 60 лет.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы, сообщает в среду Trend.

По его словам, до сегодняшнего дня протестированы 75 397 человек.

"До настоящего времени выявлено 1253 фактов заражения, из них 404 выздоровели. Сейчас 836 активных больных, из них шестеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)