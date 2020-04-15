Рамин Байрамлы: Сегодня ни в одном из медучреждений не наблюдается дефицит

БАКУ/Trend/ - Сегодня ни в одном из медучреждений не наблюдается дефицит, при этом, в Азербайджане начато сооружение 10 больниц модульного типа.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.