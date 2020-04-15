Рамин Байрамлы: В настоящее время исследуется генотип коронавируса, распространенного в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - В настоящее время исследуется генотип коронавируса, который распространился в Азербайджане.
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, с этой целью к соответствующим исследованиям привлечены высококвалифицированные специалисты, получившие образование в зарубежных странах.
Он добавил, что Азербайджан входит в перечень стран, которые провели наибольшее число тестов относительно численности населения.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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Рамин Байрамлы: В настоящее время исследуется генотип коронавируса, распространенного в Азербайджане
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