Рамин Байрамлы: В настоящее время исследуется генотип коронавируса, распространенного в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В настоящее время исследуется генотип коронавируса, который распространился в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, с этой целью к соответствующим исследованиям привлечены высококвалифицированные специалисты, получившие образование в зарубежных странах.

Он добавил, что Азербайджан входит в перечень стран, которые провели наибольшее число тестов относительно численности населения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)